Байден та Путін можуть провести прямі переговори – Блінкен

Президент США Джо Байден готовий піти на прямі переговори з главою Росії Володимиром Путіним у разі, якщо у цьому виникне потреба.

Таку заяву зробив Ентоні Блінкен під час брифінгу за підсумками розмови із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

– Якщо ми дійдемо висновку, що краще вирішувати деякі питання через прямий діалог президентів, ми готові це зробити, – заявив він.

До цього міністр Лавров заявив, що Путін готовий на переговори з Байденом у разі потреби, але потрібен час на підготовку.