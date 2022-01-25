Білий дім вважає, що Київ недооцінює ризик нового нападу РФ

Білий дім вважає, що російська агресія на українському кордоні оцінюється Києвом не зовсім вірно, оскільки США вважають, що це підготовка до вторгнення.

Таким чином, там прокоментували заяви влади України про фізичну неможливість російського наступу нині.

– Ніхто не може дізнатися про думки президента РФ Володимира Путіна, російського керівництва, але те, що ми бачили, – це різні форми підготовки, включаючи розміщення ста тисяч військових на кордоні, войовнича риторика та інші дії, – прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона додала, що Вашингтон віддав би перевагу шляху дипломатії, але через те, що думки Путіна передбачити неможливо, варто готуватися до всіх сценаріїв.

– І ми безперечно бачимо агресивні дії та підготовку до дій на кордоні, – уточнила Псакі.

До цього секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов заявив, що немає підстав стверджувати, що Росія готує наступ на Україну, а також сказав, що такий наступ “фізично неможливий” зараз.