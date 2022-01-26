Чи готовий Захід захищати Україну від агресії РФ – опитування шістьох провідних країн

У грудні 2021 – січні 2022 року американська компанія Schoen Cooperman Research на замовлення Ялтинської Європейської Стратегії та Фонду Віктора Пінчука провела масштабне соціологічне дослідження Як Захід сприймає Україну і чого Захід очікує від України.

Дослідження проводили в шістьох країнах: США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Франції та Польщі.

Опитування в кожній країні відбувалися методом особистого інтерв’ю у двох групах — звичайне населення (репрезентативна вибірка дорослого населення кількістю 600 людей) і професіонали (по 185 людей у кожній країні).

До професіоналів зарахували сфери технологій, бізнесу, послуг/консалтингу, фінансів, охорони здоров’я, юриспруденції, медіа/розваг, які мають вищу освіту і перебувають у своїй країні у верхній чверті або третині за величиною річного доходу.

Згідно з результатами дослідження, громадяни шістьох провідних західних країн вважають, що Україна — держава більш демократична, і більшою мірою, ніж Росія, поділяє західні цінності. Тому вони схильні довіряти їй більше, ніж РФ.

У п’ятьох із шести країн (винятком стала Велика Британія) більшість опитаного населення вважає, що Росія не поділяє із Заходом однакових цінностей (у Канаді, Франції та Німеччині таких — понад половину).

До кого довіра більша

Дослідження показало, що населення всіх шістьох країн схильне більше довіряти Україні. У трьох державах Росії вірять менше однієї десятої частини опитаних, ще в трьох — значно менше однієї п’ятої.

Найвищу довіру (51%) до України має сусідня Польща. У Німеччині однаково довіряють і Росії, і Україні — 28% респондентів, а у Франції більше тих, хто взагалі не знає, кому вірити (28%), ніж тих, хто довіряє Україні (22%).

Рівень демократії

Україну на Заході сприймають як фундаментально демократичну державу, Росію — як фундаментально недемократичну. Переважна більшість респондентів у всіх шістьох країнах оцінила рівень демократії в Україні від 5 до 10 (10 – максимум).

Набагато вище, ніж у випадку з Росією, жителі всіх шістьох держав оцінили й відданість України західним цінностям. Майже у всіх країнах цей показник перевищує 50%.

Чи готовий Захід пожертвувати Україною для покращення відносин із РФ

Усі опитані набагато більше схильні захищати й підтримувати Україну в протистоянні з Росією, ніж жертвувати нашою країною задля поліпшення відносин із РФ.

Менше однієї п’ятої з групи простих європейців вважають, що виправлення відносин із Росією важливіше, ніж захист України від агресії.

Громадяни США, Канади і Великої Британії причиною захищати нашу державу переважно називають те, що Україна перебуває на передовій захисту демократії від авторитаризму.

Згідно з дослідженням, більшість населення провідних країн НАТО підтримує прийняття Альянсом зобов’язань перед Україною захищати її від агресії Росії. У трьох із шести з них цієї точки зору дотримуються приблизно дві третини населення.

Водночас в усіх шістьох країнах більшість населення та не менше двох третин професіоналів упевнені, що Росія знову вторгнеться в Україну.

Які міжнародні кроки можуть вплинути на РФ

Думки респондентів у різних країнах розійшлися. Німці (і населення, і професіонали) віддали перевагу виключенню РФ з міжнародної торгівлі (18/29%).

У французів також найпопулярніша відповідь – виключення Росії з міжнародної торгівлі (16/26%). Респонденти з Польщі вірять в ефективність додаткових санкцій (21/17%) і виключення з міжнародної торгівлі (20/21%).

У тому, що на Росію не вплинуть жодні дії міжнародної спільноти, впевнена п’ята частина американців (20/17%), приблизно стільки ж покладають надії на додаткові санкції (17/22%). Третина (31%) канадців взагалі губиться в здогадах.

Лише респонденти з Великої Британії покладають надії не тільки на виключення РФ з міжнародної торгівлі, а й на силу поставленої Україні зброї (16/15%).

Чи хочуть Україну бачити в НАТО і ЄС

Згідно з результатами дослідження, у США, Канаді, Польщі та Німеччині підтримка надання Україні членства в ЄС у найближчі 5–10 років становила від 50 до 66%. У Франції та Британії цю ідею схвалюють трохи менше — по 41%.

Із підтримкою членства України в НАТО ситуація гірша. Лише в Канаді та Польщі нашу країну в Альянсі бачить більше половини населення — по 51%. Підтримка у США і Великій Британії трохи не дотягла до 50%.

Серед американців і британців ідею підтримують 47 і 49%, а от серед французів та німців – по 40 і 35% відповідно.

Джерело: Дзеркало тижня