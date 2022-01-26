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Італія готова брати активну участь у посиленні Східного флангу НАТО

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Італія готова брати активну участь у посиленні Східного флангу НАТО

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні заявив, що його країна вирішила активно долучитись до посилення Східного флангу НАТО.

– Зважаючи на останні події, НАТО вирішило посилити свій Східний фланг і Італія відіграватиме у цьому процесі активну роль, – цитує міністра італійське посольство.

Гуеріні зазначив, що авіаційна база НАТО в Румунії неподалік кордонів України посилена сучасними італійськими літаками.

Крім того, командування НАТО підготувало спеціальний план на випадок загострення на кордоні України з Росією за участю італійських військовослужбовців.

Якщо криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили до східноєвропейського регіону.

Міністр додав, що в ескалації ситуації ніхто не зацікавлений, тому конструктивний діалог залишається пріоритетом.

– Водночас наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки, – зауважив Гуеріні.

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