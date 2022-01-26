НАТО розгорне в Чорноморському регіоні передовий загін із 5 тис. осіб у разі потреби – Столтенберг

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що в разі потреби Альянс за кілька днів розгорне в Чорноморському регіоні передовий загін із 5000 осіб.

Він уточнив, що на чолі загону буде Франція.

Також Столтенберг заявив, що НАТО підвищило свою боєздатність на тлі загрози російській агресії.

Єнс Столтенберг підкреслив, що завдяки переговорам з Кремлем НАТО сподівається на деескалацію, але продовжує посилювати свою присутність, у тому числі у регіоні Чорного та Балтійського морів.

– Ми хочемо показати Росії, що застосування сил у регіоні спричинить наслідки і що тут потрібні абсолютні гарантії безпеки для всіх союзників НАТО, – розповів держсекретар.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс передав Росії свої пропозиції у відповідь на ініціативи Кремля щодо “гарантій про безпеку”.