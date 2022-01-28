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Німеччина вислала російського дипломата, підозрюваного у шпигунстві – Spiegel

Валентина Летяк редакторка стрічки
Посольство РФ у Німеччині

Уряд Німеччини оголосив співробітника консульства Росії в Мюнхені персоною нон ґрата і вислав із країни. За інформацією видання Spiegel, російського дипломата запідозрили в шпигунстві.

Він нібито був акредитований як дипломат, а насправді був співробітником російської служби зовнішньої розвідки.

Росіянин проходить у справі щодо Ільнура Н., якого звинувачують у шпигунстві на користь РФ.

За даними прокуратури, цей науковий співробітник кафедри одного з технічних університетів Баварії передавав інформацію росіянину, який цікавився технологією європейської ракети-носія Ariane.

Його заарештували влітку 2021 року. Обвинувачений стверджував, що нібито не знав, що має справу з російською розвідкою.

Однак німецька прокуратура не могла притягнути Ільнура Н. до відповідальності через його дипломатичний статус. Згодом він виїхав з Німеччини.

В середині грудня 2021 року Німеччина визнала двох співробітників російського посольства у Берліні персонами нон ґрата і вислала з країни.

Це рішення пов’язане з вироком у справі про вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

Джерело: Spiegel

Фото: Depositphotos

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