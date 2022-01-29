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Потужні снігопади накрили східне узбережжя США

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Потужні снігопади накрили східне узбережжя США

Східне узбережжя США накрили потужні снігопади, через які багато будинків залишилися без електрики, а авіарейси – скасовували.

Як повідомляє CNN, попередження про сильну хуртовину отримали близько 55 млн людей – від середньої Атлантики до Нової Англії.

Загалом у ніч на 29 січня у деяких районах випало до 15 см снігу, очікується, що його побільшає.

Найбільше снігу очікують біля Нью-Йорка, Лонг-Айленда, Род-Айленда, Нью-Гемпшира, Массачусетса та Мена.

Жителі Нью-Йорка активно постять у соцмережах фото та відео постійного снігопаду.

Місцевих мешканців та гостей закликають утриматися від поїздок на транспорті.

Водночас спостерігаються проблеми з роботою метро, ​​але закривати його поки що не стали.

Загалом у зв’язку зі снігопадами в США відмінили понад 3,5 тис. рейсів – як країною, так і за кордон.

У Нью-Йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді скасували 72% рейсів.

Крім того, уряд США закликають оголосити НС у штаті Род-Айленд у зв’язку з негодою.

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Фото: скріншот відео 

Джерело: CNN

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