Потужні снігопади накрили східне узбережжя США

Східне узбережжя США накрили потужні снігопади, через які багато будинків залишилися без електрики, а авіарейси – скасовували.

Як повідомляє CNN, попередження про сильну хуртовину отримали близько 55 млн людей – від середньої Атлантики до Нової Англії.

Загалом у ніч на 29 січня у деяких районах випало до 15 см снігу, очікується, що його побільшає.

SNOW DAY!!!!! Be careful out there- and if you’re hungry please stop by! It’s proven that pastrami tastes 97% better during a serious winter storm!

❤️????❄️ #snowstorm #blizzard2022 #nyc #Snow pic.twitter.com/kDrcBEnGYD — Katz’s Delicatessen (@KatzsDeli) January 29, 2022

Найбільше снігу очікують біля Нью-Йорка, Лонг-Айленда, Род-Айленда, Нью-Гемпшира, Массачусетса та Мена.

Winter Storm Warning, New York City,

New York Public Library seen from 42nd Street and 5th Avenue, Manhattan, NYC, 1:30pm, Saturday, January 29, 2022.#nyc #snow #Snowstorm #blizzard THREAD

1/ pic.twitter.com/py4P2HBo8u — DataInput (@datainput) January 29, 2022

Жителі Нью-Йорка активно постять у соцмережах фото та відео постійного снігопаду.

Місцевих мешканців та гостей закликають утриматися від поїздок на транспорті.

Водночас спостерігаються проблеми з роботою метро, ​​але закривати його поки що не стали.

Загалом у зв’язку зі снігопадами в США відмінили понад 3,5 тис. рейсів – як країною, так і за кордон.

У Нью-Йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді скасували 72% рейсів.

Крім того, уряд США закликають оголосити НС у штаті Род-Айленд у зв’язку з негодою.

Фото: скріншот відео