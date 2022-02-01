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Польща готова надати Україні не лише оборонну допомогу – Моравецький

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Польща готова надати Україні не лише оборонну допомогу – Моравецький

Польща готова надати Україні оборонну, газову та гуманітарну допомогу. Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

– Ми про таку допомогу Україні говоримо в ЄС, у країнах НАТО. Але Польща також сама готова надавати Україні залежно від своїх можливостей допомогу в питаннях газової сфери, обороноздатності, стабілізації економіки, а також у гуманітарних питаннях, що вже робимо, – зазначив він.

Також Матеуш Моравецький додав, що Польща готова передати Україні кілька тисяч артилерійських нарядів, набоїв, протиповітряних снарядів типу Гром, а також легких мінометів та дронів.

1 лютого Матеуш Моравецький перебуває з візитом у Києві. Напередодні цієї поїздки він заявив, що наразі найголовніше – це підтримка України та захист її суверенітету та територіальної цілісності.

Тим часом 31 січня голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох повідомив, що влада Польщі ухвалила рішення передати Україні десятки тисяч боєприпасів оборонного призначення для захисту від російської агресії.

За його словами, зараз це рішення доопрацьовується в Міністерстві національної оборони Польщі.

Фото: Урядовий портал

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