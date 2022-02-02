Найближчим часом США накриє сніговий шторм. У зв’язку з цим скасовано близько 3 тис. авіарейсів, губернатори низки штатів закликають уникати автомобільних поїздок та залишатися, за можливості, вдома.

Як пише CNN, на південь країни сніговий шторм і низькі температури мають прийти вже наступної ночі. Усього про негоду попереджають майже 90 млн людей, які проживають від Скелястих гір до Нової Англії.

– Коридор важкого скупчення льоду (більше чверті дюйма), ймовірно, проходить від Техасу через долину Огайо… Очікується, що в місцях, порушених снігом та/або льодом, температура залишиться нижчою за точку замерзання і значно нижчою за середню протягом як мінімум кількох днів після закінчення зимових опадів, – йдеться у повідомленні Центру прогнозування погоди у США у середу, 2 лютого.

Так, влада штатів Оклахома і Міссурі оголосила про запровадження режиму НС через майбутню бурю. Зокрема, в Оклахомі може випасти до 20 см снігу, а в деяких районах очікуються скупчення льоду товщиною 6-10 см.

При цьому в Канзас-Сіті та Далласі на час шторму закрили деякі школи. Проте через погодні умови навчання не змогли перенести у дистанційний формат.

Губернатори готуються до негоди: в Арканзасі направлено майже 88 членів Нацгвардії на допомогу в боротьбі з її наслідками, влада виділила $250 тис. на відновлювальні роботи.

В Іллінойсі також привели у готовність бійців Нацгвардії.

Мінтранс США повідомив, що виділяє понад 1,8 тис. вантажівок, а також обладнання для очищення та ремонту доріг.