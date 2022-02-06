На виїзді з Білорусі до ЄС виникла черга з 4,3 тис. фур

Понад 4,3 тис. вантажних фур застрягли у черзі на в’їзді до країн ЄС з боку Білорусі.

Це випливає із даних, опублікованих білоруським прикордонним комітетом.

Як уточнюється, великі черги зафіксовані на кордонах Білорусі з усіма країнами ЄС.

Зокрема, у напрямку Латвії найбільша черга утворилася у пункті Урбани: понад 640 фур.

На пункті пропуску Беняконі на кордоні з Латвією очікують понад 550 автомобілів.

Найзавантаженіший ПП на в’їзді до Польщі – Козловичі, де зібралося понад 750 автомобілів.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що черги на кордоні Білорусі із країнами ЄС фіксуються із початку лютого. Зокрема, 1 лютого фіксували по 3,5 тис. фур, які чекали на можливість в’їзду, а наступного дня – понад 4 тис. машин.