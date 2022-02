Сполучені Штати розкритикували військово-морські навчання РФ у Чорному та Азовському морях.

Як повідомляється на сторінці посольства США в Україні в Twitter, цими діями Росія обмежує перевезення, які необхідні для української економіки.

10 лютого Росія та Білорусь розпочали спільні навчання біля північних кордонів України. У період з 13 по 19 лютого очікується проведення інших військових навчань у акваторіях Чорного та Азовського моря.

США вже розкритикували початок навчань, заявивши, що вони більше схожі на ескалацію, аніж деескалацію ситуації.

У Військово-морських силах України заявили, що подібні військові маневри РФ є порушенням міжнародного права та загрозою для українського суверенітету. Блокування руху кораблів у Чорному та Азовському морях матиме щонайменше серйозні економічні наслідки для України.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко вже висловив протест діям РФ. За його словами, територія навчань унеможливлює навігацію кораблів в обох морях та Керченській протоці, що, у свою чергу, створить негативні економічні наслідки для України, зокрема, для українських портів.

leading to economic consequences in the region and for Ukrainian ports in particular. We are working closely with partners to ensure that such aggressive actions of Russia as part of its hybrid warfare against Ukraine receive an appropriate response. 2/2

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 10, 2022