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РФ військовими навчаннями перекриє Україні море: в США назвали це обмеженням суверенітету

Ілля Нежигай редактор стрічки
РФ військовими навчаннями перекриє Україні море: в США назвали це обмеженням суверенітету

Сполучені Штати розкритикували військово-морські навчання РФ у Чорному та Азовському морях.

Як повідомляється на сторінці посольства США в Україні в Twitter, цими діями Росія обмежує перевезення, які необхідні для української економіки.

– Російська економічна війна проти України продовжується. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України, – йдеться у повідомленні.

10 лютого Росія та Білорусь розпочали спільні навчання біля північних кордонів України. У період з 13 по 19 лютого очікується проведення інших військових навчань у акваторіях Чорного та Азовського моря.

США вже розкритикували початок навчань, заявивши, що вони більше схожі на ескалацію, аніж деескалацію ситуації.

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У Військово-морських силах України заявили, що подібні військові маневри РФ є порушенням міжнародного права та загрозою для українського суверенітету. Блокування руху кораблів у Чорному та Азовському морях матиме щонайменше серйозні економічні наслідки для України.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко вже висловив протест діям РФ. За його словами, територія навчань унеможливлює навігацію кораблів в обох морях та Керченській протоці, що, у свою чергу, створить негативні економічні наслідки для України, зокрема, для українських портів.

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Джерело: Посольство США в Україні

Фото: ВМС ЗСУ

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