Ризик нового конфлікту в Європі реальний – Столтенберг

У п’ятницю, 11 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент США Джо Байден провели спільну віртуальну зустріч з лідерами країн ЄС, прем’єром Британії Борисом Джонсоном, а також президентом Євроради Шарлем Мішелем та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

– Учасники ясно дали зрозуміти, що будь-яка подальша російська агресія проти України коштуватиме дорого, і підтвердили, що готові продовжувати діалог із Росією. Генеральний секретар НАТО попередив, що ризик конфлікту в Європі є реальним і привітав нещодавнє розгортання союзниками по НАТО додаткових оборонних споруд у східній частині Альянсу, – йдеться у заяві пресслужби НАТО.

Столтенберг наголосив, що міністри оборони країн НАТО обговорять наступного тижня, як ще більше зміцнити оборонну позицію НАТО.

При цьому лідери погодилися із важливістю продовження спроб діалогу з РФ.

– Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що він запросив Росію та всіх інших членів Ради Росія-НАТО на подальші зустрічі для обговорення європейської безпеки, у тому числі ситуації в Україні та навколо неї, відносин між НАТО та Росією, прозорості та зниження ризиків, а також контролю над озброєннями, – йдеться у повідомленні.

Джерело: НАТО