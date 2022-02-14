Довкола України зараз відбувається гібридна війна. Росія не полишає намірів змусити нашу державу звернути з прозахідного шляху, хоча, ймовірно, не наважиться на повномасштабне кровопролитне військове вторгнення.

Таку думку висловив в ефірі одного з польських телеканалів генерал-майор у відставці, професор Ягеллонського університету Богуслав Пацек.

Він зазначив, що ситуація довкола російсько-українського конфлікту досі перебуває в глухому куті.

– Зрозуміло, що ні Володимир Путін, ні Російська Федерація, ні західна сторона, США та інші країни не збираються поступатися своїми позиціями ні на міліметр, – заявив генерал.

Богуслав Пацек нагадав, що Москва підштовхує Захід до так званих гарантій безпеки, які неможливо реалізувати: зокрема, вимагає повернення НАТО до рубежів 1997 року. Водночас Захід, за словами генерала, налаштований рішуче та відкидає ці ультиматуми Кремля.

Богуслав Пацек також пояснив, що Росія хоче змусити Україну звернути з прозахідного шляху, почати співпрацювати з Москвою і увійти, як Білорусь, у якісь тісні зв’язки з РФ, опинитися у сфері російського впливу.

– Росіяни називають це забезпеченням власної безпеки, але йдеться не лише про безпеку. Україна цього не хоче, – зазначив генерал.

Коментуючи російські військові навчання на території Білорусі, Пацек висловив думку, що Росія не наважиться на повномасштабну кровопролитну війну з Україною. Як наголосив польський генерал, такі дії “втягнули б РФ у велику авантюру на багато років”, а це “абсолютно не в інтересах” Москви.

Пацек додав, що нинішню ситуацію можна назвати холодною війною, гібридною війною або нетрадиційною війною.

– Ми можемо це називати по-різному. Це триває вже давно. Деякі елементи тривають не місяцями, а роками, – нагадав він.

Коментуючи евакуацію американських дипломатів з України та передислокацію військових США, Пацек наголосив, що зараз відбувається “жорстка психологічна війна з обох сторін” (країн Заходу та РФ).

– Це гібридна війна. Обом сторонам є що вигравати, – поінформував генерал.

Окремо Пацек прокоментував нинішній стан українських Збройних сил. За його словами, порівняно з 2014 роком, зараз це зовсім інша армія, й зміни є революційними.

– Справа не лише в допомозі Заходу. Україна сама багато що зробила, коли йдеться про військовий потенціал. Й сьогодні це зовсім інша армія, – зазначив генерал.

Днями Державний департамент США наказав виїхати з посольства в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади. Таке рішення Вашингтон ухвалив на тлі постійних повідомлень про нарощування російських військових на кордоні та про загрозу нової хвилі агресії РФ.

Водночас Пентагон ухвалив рішення тимчасово передислокувати 160 військовослужбовців Нацгвардії Флориди з території України. Вони займалися навчанням військовослужбовців ЗСУ.

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Джерело: TVN24