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Виніс труп та залишив посеред вулиці: на Харківщині засудили чоловіка

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Виніс труп та залишив посеред вулиці: на Харківщині засудили чоловіка

На Харківщині засудили до восьми років в’язниці 39-річного чоловіка, якого підозрюють у умисному вбивстві співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

– Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік під час сварки вдарив співмешканку по голові. Зрозумівши, що вона не дихає, чоловік виніс її труп надвір і залишив біля будинку на Московському проспекті. Після цього зловмисник втік, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Там додали, що обвинувачений вину визнав, а також – покаявся в тому, що скоїв.

Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, проте вирок ще не набрав законної сили, оскільки термін на подання апеляції ще не пройшов.

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