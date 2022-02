Велика Британія надасть Україні гарантію за кредитами до $500 млн

Уряд Великої Британії оголосив про новий економічний пакет, щоб підтримати подальшу стабільність в Україні.

Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс у соціальних мережах.

Так, країна гарантує кредити на суму до $500 млн, щоб допомогти Україні протистояти економічним наслідкам дій Росії.

The UK will guarantee up to $500million in loans to help Ukraine withstand the economic impact of Russia’s actions.

We are using our economic heft to inflict pain on Russia and to support the Ukrainian people. https://t.co/GIVcC0LqEL

— Liz Truss (@trussliz) February 23, 2022