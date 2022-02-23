Велика Британія надасть Україні гарантію за кредитами до $500 млн

Уряд Великої Британії оголосив про новий економічний пакет, щоб підтримати подальшу стабільність в Україні.

Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс у соціальних мережах.

Так, країна гарантує кредити на суму до $500 млн, щоб допомогти Україні протистояти економічним наслідкам дій Росії.

– Ми використовуємо нашу економічну вагу, щоб завдати болю Росії та підтримати український народ, – зазначила вона.

The UK will guarantee up to $500million in loans to help Ukraine withstand the economic impact of Russia’s actions. We are using our economic heft to inflict pain on Russia and to support the Ukrainian people. https://t.co/GIVcC0LqEL — Liz Truss (@trussliz) February 23, 2022

Гарантії надаватиме Багатосторонній банк розвитку (Multilateral Development Bank, MDB). Він забезпечуватиме кредити на фінансування проєктів на підтримку економічної стабільності та основних реформ, зокрема – антикорупційної.

– Ми готові запропонувати пряму економічну підтримку, надаючи оборонну зброю та викриваючи спроби Росії створити фальшиві приводи для вторгнення, – додала Трасс.

У МЗС Великої Британії наголосили, що у грудні країна також збільшила обсяг фінансової підтримки, доступної Україні від UK Export Finance (UKEF) – до £3,5 млрд. А також підписала новий договір щодо підвищення військово-морського потенціалу України.

За їхніми словами, економічна підтримка йде на додаток до збільшення підтримки військової техніки з боку Міністерства оборони та посилення підтримки гуманітарної системи в Україні.

22 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про негайні жорсткі санкції проти інтересів російського бізнесу, та застеріг президента Росії Володимира Путіна від будь-яких подальших військових дій проти України.

Він додав, що це лише перший етап, а наступні санкції будуть реалізовані разом зі США та ЄС, якщо ескалація продовжуватиметься.

Джерело: МЗС Великої Британії