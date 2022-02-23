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Велика Британія надасть Україні гарантію за кредитами до $500 млн

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Велика Британія надасть Україні гарантію за кредитами до $500 млн

Уряд Великої Британії оголосив про новий економічний пакет, щоб підтримати подальшу стабільність в Україні.

Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс у соціальних мережах.

Так, країна гарантує кредити на суму до $500 млн, щоб допомогти Україні протистояти економічним наслідкам дій Росії.

– Ми використовуємо нашу економічну вагу, щоб завдати болю Росії та підтримати український народ, – зазначила вона.

Гарантії надаватиме Багатосторонній банк розвитку (Multilateral Development Bank, MDB). Він забезпечуватиме кредити на фінансування проєктів на підтримку економічної стабільності та основних реформ, зокрема – антикорупційної.

– Ми готові запропонувати пряму економічну підтримку, надаючи оборонну зброю та викриваючи спроби Росії створити фальшиві приводи для вторгнення, – додала Трасс.

У МЗС Великої Британії наголосили, що у грудні країна також збільшила обсяг фінансової підтримки, доступної Україні від UK Export Finance (UKEF) – до  £3,5 млрд. А також підписала новий договір щодо підвищення військово-морського потенціалу України.

За їхніми словами, економічна підтримка йде на додаток до збільшення підтримки військової техніки з боку Міністерства оборони та посилення підтримки гуманітарної системи в Україні.

22 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про негайні жорсткі санкції проти інтересів російського бізнесу, та застеріг президента Росії Володимира Путіна від будь-яких подальших військових дій проти України.

Він додав, що це лише перший етап, а наступні санкції будуть реалізовані разом зі США та ЄС, якщо ескалація продовжуватиметься.

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Підтримка України Британією збільшиться до €100 млн – Трасс

Джерело: МЗС Великої Британії

Фото: Getty Images

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