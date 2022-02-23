Японія запроваджує низку економічних санкцій проти Росії. Про це заявив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.

Уряд Японії вирішив запровадити заборону на випуск у своїй країні російських облігацій, заморозити активи деяких росіян і обмежити можливість на здійснення поїздок.

Крім того, розглядається можливість посилення обмежень щодо банків РФ. Додається, що у разі нападу Росії заборона на експорт технологій буде ширшою, ніж була введена у 2014 році.

– Дії Росії явно завдають шкоди суверенітету України й суперечать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці дії й настійно закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій, – заявив прем’єр.

Кісіда попередив, що у разі погіршення ситуації влада Японії розгляне подальші заходи.

Нагадаємо, що 21 лютого за підсумками позачергового засідання Ради безпеки РФ Кремль визнав “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

Президент Росії Володимир Путін підписав відповідні укази і “договори про дружбу” з ватажками луганських і донецьких терористів.

Після цього прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про негайні жорсткі санкції проти інтересів російського бізнесу, та застеріг президента Росії Володимира Путіна від будь-яких подальших військових дій проти України.

За його словами, це лише перший етап, а наступні санкції будуть реалізовані разом зі США та ЄС, якщо ескалація продовжуватиметься.

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Джерело: Kyodo News