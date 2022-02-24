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З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
З території Білорусі випущено 4 балістичні ракети

З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети у південно-західному напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗС України Заслужний Валерій Федорович.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого війська РФ вторглися на територію України. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Відомо, за повідомленням МВС України, що вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Станом на 13.00 РФ завдала понад 30 ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.

Головні події про війну РФ проти України – у тестовій трансляції на Фактах ICTV.

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