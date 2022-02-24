Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2. Це відповідь на дії Росії на сході України, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

На це рішення урядовці зважувались довго, адже не знали, які це матиме наслідки. Ми розпитали експертів, а також побували у місті Лубмін.

Північний потік завершується у містечку Лубмін на узбережжі Балтійського моря.

– Ви ж на курорт, так? – водій, який везе нас до Лубміна, навіть уявити не може, з якою ще метою туди можна їхати.

В уявленні пересічних німців – це просто затишний курорт на Балтійському морі, де люблять відпочивати пенсіонери. Місце дуже доглянуте і доволі заможне.

Трохи по обіді, а на вулицях вже майже нікого немає. У містечку проживає лиш дві тисячі людей.

Таке маленьке, що мера, з яким домовилися про зустріч, ми випадково зустрічаємо у центрі міста. І вже разом їдемо подивитися на Північний потік 1 та 2.

Аксель Фогт, мер міста, очолив його ще до запуску Північного потоку-1. Це високий, худорлявий чоловік середніх років, кільканадцять років бургомістр, організовує нам експрес-тур по основних індустріальних об’єктах.

Це його перша розмова з українськими журналістами. Він прийшов на цю посаду практично одночасно з канцлером Ангелою Меркель. До речі, вона балотувалась у депутати Бундестагу від округу Штральзунд.

Північна Передня Померанія – Рюґен, неподалік Лубміна. І саме Меркель є хрещеною матір’ю обох газогонів.

– Газогін – це податки до нашого бюджету, – каже мер Лубміна.

Ми проїжджаємо Грайсвальдську атомну станцію, її закрили у 1990 році, а з колишнього каналу скидання води державним коштом зробили порт.

Тепер тут офіційно господарює Фогт – він і мер, і директор порту.

– Ми перебуваємо в промисловому порту, якій є серцем усієї промислової області. Завдяки порту підприємства всього регіону Балтійського та Північного морів забезпечуються продукцією. Промисловий порт об’єднує громади Крьослін, Лубмін та Рубенов, які розташовані навколо промислового району. Ми є власниками і розпорядниками порту, – розповідає Аксель Фогт.

Але знаковим це місце є не лише тому. Фогт просить подивитися направо. За робочим понтоном – Північний потік-1. По інший бік – Північний потік-2.

Мер пояснює, чому важливі об’єкти побудували саме тут.

– Ми виконали основну вимогу для цього енергетичного об’єкта. У нас є пряме підключення до води з Балтійського моря. У нас вже був проєкт Північний потік-1, якій успішно зроблений і працює з 2011 року. Ми мали його за зразок. Знали всі аспекти його будівництва. Ми все робили, щоб успішно реалізувати Північний потік-2. Для цього у нас був порт, через який ми отримували будівельні матеріали. У нас також була можливість транспортувати будівельні конструкції та агрегати залізничним транспортом, – ділиться Аксель Фогт.

Обидва об’єкти обгороджені сіткою, тому їх можна добре роздивитися. Фогт веде нас на точку, де їх видно найкраще.

– Ось тут, під землею, ідуть труби Північного потоку-2, – розповідає він, коли ми виходимо на пагорб у пошуках кращої точки зйомки.

Від цього об’єкта залежить добробут його громади. Тож не дивно, що мер хоче, щоби він працював.

– Північний потік-2 ідентичний Північному потоку-1. Для нас як для громади на північному сході Німеччини він важливий. Північний схід Німеччини, і особливо наш земельний округ, має дуже мало промислових районів. Любмінер Гайде (Lubminer Heide) один із потужних. Тут працює понад 2 тис. людей. У цьому сенсі Північний потік-2 дуже важливий. Проєкт приносить нам велику кількість промислових податків, які залишаються в громаді, йдуть у земельний округ та частина з них – в бюджет федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія (Mecklenburg-Vorpommern). До будівництва залучено багато людей, – розповідає мер.

Думку Акселя Фогта поділяє більшість місцевих. Про те, що ці об’єкти будуть пасткою для усієї Європи, тут воліють мовчати.

Історія будівництва Північного потоку-2

Про проєкт Північного потоку-2 оголосили ще 2010 році.

Угоди про будівництво двох додаткових ліній між Газпромом та компаніями Royal Dutch Shell, E.ON, OMV та Engie було укладено 2015 року.

За два роки Nord Stream-2 AG і компанія Allseas домовилися про забезпечення потужностей для укладання труб морем.

Ще за два роки проєкт призупинили через санкції. Згодом будівництво відновили. Торік у серпні Газпром заявив, що газогін майже готовий до запуску, на заваді стали проблеми із сертифікацією.

Федеральне мережеве агентство Німеччини заявило, що компанія Nord Stream-2 заснована з порушеннями німецького законодавства. І доки це не виправлять, дозволу старт не буде.

Геополітичне значення Північного Потоку-2

Цей проєкт називають російською геополітичною зброєю. Сам по собі ні Німеччині, ні Європі він не потрібен.

– Ми ніколи не потребували такого газогону через Балтійське море. Ми зараз маємо потужніший транзит через Україну. А цей газогін – політичний проєкт для заміни українського транзиту, – розповідає Фактам професорка, експертка Німецького інститут економічних досліджень Франціска Гольц.

Окрім того, ця труба дає Росії можливість впливати на Європу.

Якби потік запустити, то 70-80% транзиту російського газу в Європу зосередили на одному маршруті.

Росія отримала б монополію на постачання палива. Оскільки згідно з проєктом певні європейські країни отримали б преференції у постачанні газу, це могло б підірвати єдність Євросоюзу.

Росія, в свою чергу, взялася за шантаж, ще до запуску газогону.

– Дефіцит який РФ створила на європейському ринку – був шантажем для того, щоби змусити європейців сертифікувати Північний потік-2, – каже радниця голови правління НАК Нафтогаз Світлана Заліщук.

Попри це, попередній Німецький уряд підтримував завершення проєкту. А новий до останнього зважував позиції.

Санкції щодо Північного потоку-2

Про опозицію будівництву потоку у січні 2018 року заявили представники США та Польщі.

Через рік, 20 грудня 2019 року, США ввели нові санкції щодо компаній, які будували потік. І дали їм місяць на припинення робіт.

Ще за рік, 9 грудня 2020 року, було затверджено новий пакет обмежень за сприяння продажу, оренди чи надання трубоукладальних суден.

У травні минулого року санкції скасували. Президент США Джозеф Байден тоді заявив, що санкції шкодять відносинам із європейськими союзниками.

У листопаді Держдеп повідомив, що запроваджують обмеження щодо компанії, що пов’язана з Росією та бере участь у будівництві газогону. Попередні обмеження не завадили зупинити потік.

Але те, що Німеччина зупиняє сертифікацію, може спрацювати, вважає Світлана Заліщук.

– Ми схвалюємо таке рішення німецького уряду. Це те рішення, якого український Нафтогаз довгий час домагався. Вони припиняють процес сертифікації, я бачила деякі коментарі журналістів, що процес і так був призупинений, тому нічого не зміниться. Але це не зовсім так. Раніше процес був призупинений через те, що Росія не подала повний пакет документів. І якби Газпром ці документи надав, процес сертифікації відновився б. Але тепер ми маємо офіційне рішення щодо Північного потоку-2, яке ухвалено на найвищому політичному рівні, – запевняє Світлана Заліщук.

Росія все ще має шанси запустити потік, каже Заліщук. Зупинення сертифікації – не санкції.

Шольц попросив Федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь щодо гарантування енергобезпеки. На яких умовах – невідомо. Документ ще не оприлюднили.

Цілком можливо, що у ньому прописані вимоги стосовно того, що має зробити Росія, щоби Потік запустили. Також Nord stream-2 може спробувати відстояти позиції у суді.

Водночас у Нафтогазі наголошують, рішення Німеччини не вплине на безпеку постачання газу до Європейського Союзу через нашу ГТС.

Українська газотранспортна система втричі потужніша за Північний потік-2. Звісно, якщо Росія не захоче завдати газового удару у відповідь.

У Кремлі вже пригрозили, що газ у Європі коштуватиме $2 тис. за кубометр.

Фото: Ольга Читайло, Getty Images