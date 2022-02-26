Білий дім оголосив санкції проти Путіна та Лаврова

Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та членів російської Ради безпеки.

Про це повідомила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі. За її словами, деталі санкцій оголосять згодом.

– У результаті телефонної розмови, яку президент Байден провів з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, та в узгодженні з рішенням європейських союзників, США приєднаються до них у введенні санкцій проти президента Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та членів російської Ради безпеки, – сказала Псакі.

Раніше Велика Британія запровадила санкції проти Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Санкції передбачають заморожування їхніх рахунків.

У санкційному списку зазначається, що президент Російської Федерації має вищу владу над політикою російського уряду та російських збройних сил, тож санкції вводяться, тому що в лютому 2022 року Володимир Путін наказав російським ЗС почати вторгнення в Україну, підриваючи і погрожуючи територіальній цілісності, незалежності нашої країни.