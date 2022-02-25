НАТО надасть Україні системи протиповітряної оборони – Столтенберг

НАТО надасть Україні системи протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

– НАТО надасть Україні системи протиповітряної оборони та додаткове озброєння, – повідомив Столтенберг.

Раніше Єнс Столтенберг закликав Москву негайно припинити воєнні дії. Він зазначив, що такі дії Росії загрожують євроатлантичній безпеці та є серйозним порушенням міжнародного права. За словами генерального секретаря НАТО, Альянс зробить усе для захисту країн-союзників.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Напади почали з різних напрямків, біля низки великих міст лунали вибухи, зокрема біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва.

Українська армія дала відсіч ворогу. Протистояння продовжується й зараз.

Водночас світ засудив агресивні дії Кремля. Україну підтримали США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща.