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Казахстан відмовив Росії у допомозі з війною проти України – NBC

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Казахстан відмовив Росії у допомозі з війною проти України – NBC

Казахстан, який вважається одним із найближчих союзників Росії, відхилив прохання Москви про приєднання своїх військ до масштабної війни на території України. Про це повідомляє NBC із посиланням на джерела.

Крім того, уряд Казахстану заявив, що не визнає створені Росією псевдореспубліки Донбасу, які Володимир Путін використав як привід для своєї агресії в Україні.

Такий крок від союзника Росії отримав підтримку Сполучених Штатів. Там додали, що підтримують рішення країни відмовитися надсилати їхні війська в Україну.

– Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають псевдореспублік, – йдеться в реакції Вашингтона.

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Фото: Depositphotos

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