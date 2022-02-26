Благодійні, громадські та гуманітарні організації в усьому світі нарощують свою діяльність, щоб допомогти українцям в умовах віроломного російського вторгнення. Ось деякі з них.

Razom для України

Американська організація Razom для України після військового нападу Росії займається пошуком і доставкою медикаментів в Україну.

– Зараз проблема полягає в розриві ланцюжка поставок і недоступності деяких життєво важливих предметів медичного призначення, – сказав представник організації.

За його словами, медичне обладнання, яке необхідне для тактичної медицини, в Україні вже не можна купити, а в запасах української армії його не вистачає.

ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН розширює програми в умовах військової кризи, від якої постраждали 3,4 млн осіб, у тому числі 510 тис. дітей, на Донбасі, йдеться на його сайті.

Програми включають доставку безпечної води в постраждалі райони, а також медичних, гігієнічних та екстрених гуманітарних вантажів якомога ближче до населених пунктів, які розташовані поблизу зон конфлікту.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста

Червоний Хрест займається гуманітарною діяльністю, допомагаючи українцям, постраждалим від військового конфлікту.

Представники Червоного Хреста допомогли сім’ям на підконтрольних Україні територіях Донбасу відремонтувати тисячі будинків, лікарні та заклади первинної медико-санітарної допомоги, школи та громадські центри.

Організація розглядає ситуацію на сході України як “конфлікт низької інтенсивності з регулярними спалахами насильства, який забрав життя багатьох людей, зруйнував будинки і розділив цілі сім’ї”.

Міжнародний медичний корпус

Міжнародний медичний корпус і його команда в Україні “вжили негайних заходів для забезпечення безпеки медичного персоналу і готові в міру необхідності розширювати надання допомоги цивільному населенню», повідомляється на сайті організації.

Проект НАДІЯ

Глобальна организація охорони здоров’я та гуманітарної допомоги відреагувала на українську кризу, надавши людям як в Україні, так і в сусідніх країнах медичну та гуманітарну допомогу.

Згідно з заявою організації, група реагування на надзвичайні ситуації Project Норе і партнери на місцях “відправляють критично необхідні медичні приналежності і готові забезпечити медичні огляди, підтримку психічного здоров’я і догляд за відтоками біженців у міру розвитку цієї трагічної ситуації”.

Джерело: Вusinessinsider