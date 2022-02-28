Світова мережа онкологів OncoAlert на знак солідарності з Україною заявила про припинення будь-якої співпраці з асоціаціями і конгресами онкологів Російської Федерації.

Про це OncoAlert повідомила на своїй сторінці в Facebook.

– У відповідь на вторгнення в Україну OncoAlert припиняє будь-яку співпрацю з Росією. OncoAlert – нейтральна в політичному плані організація, але ми не можемо стояти осторонь від агресії в бік наших українських друзів і колег. Дякую за розуміння. OncoAlert. Разом з Україною, – йдеться в листі.

У свою чергу Міністерство охорони здоров’я України опублікувало заклик до Всесвітньої організації охорони здоров’я припинити співпрацю з РФ.

Заклик МОЗ України до ВООЗ

Росія розгорнула на території України терористичні дії проти мирного населення та медиків. Російські окупанти, порушуючи норми міжнародного права, обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення!

Щодня лікарі під обстрілами борються за життя своїх пацієнтів, в тому числі і дітей. Щодня про себе благають, аби в операційну не прилетів ворожий снаряд. Щодня під час виконання своїх професійних обов’язків – порятунку людських життів – гинуть медичні працівники.

Розстріл медиків – це злочин проти людства. Тому МОЗ закликає ВООЗ припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією із Російською Федерацією. Також МОЗ закликає інші агенції ООН, які опікуються гуманітарними справами, перенести свої регіональні представництва з Москви.

За кожен факт нападу, який документується, відповідальні рано чи пізно понесуть справедливе покарання!