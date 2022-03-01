Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на суму $10 млн.
Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на МЗС країни.
У міністерстві зазначили, що підтримка здійснюватиметься шляхом консультацій з урядами України, сусідніх країн та міжнародних організацій.
У понеділок президент Південної Кореї Мун Чже Ін доручив своєму уряду оперативно надати гуманітарну допомогу Україні.
– Ми сподіваємося, що підтримка нашого уряду ефективно допомагає українському народу та біженцям, і ми продовжуватимемо активно робити свій внесок у вирішення гуманітарної кризи в Україні, – йдеться у повідомленні міністерства.