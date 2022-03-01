ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Світ

Південна Корея передасть Україні $10 млн гуманітарної допомоги

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Південна Корея передасть Україні $10 млн гуманітарної допомоги

Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на суму $10 млн.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на МЗС країни.

У міністерстві зазначили, що підтримка здійснюватиметься шляхом консультацій з урядами України, сусідніх країн та міжнародних організацій.

У понеділок президент Південної Кореї Мун Чже Ін доручив своєму уряду оперативно надати гуманітарну допомогу Україні.

– Ми сподіваємося, що підтримка нашого уряду ефективно допомагає українському народу та біженцям, і ми продовжуватимемо активно робити свій внесок у вирішення гуманітарної кризи в Україні, – йдеться у повідомленні міністерства.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка