Південна Корея надасть Україні гуманітарну допомогу на суму $10 млн.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на МЗС країни.

У міністерстві зазначили, що підтримка здійснюватиметься шляхом консультацій з урядами України, сусідніх країн та міжнародних організацій.

У понеділок президент Південної Кореї Мун Чже Ін доручив своєму уряду оперативно надати гуманітарну допомогу Україні.