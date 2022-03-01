Американське видання The New York Times, перша шпальта якого ось уже п’ятий день поспіль присвячена висвітленню збройного вторгнення в Україну російських окупантів, опублікувало враження жителів Сполучених Штатів про брудну війну, розв’язану президентом Росії.

Сила духу і мужність українського народу в його протистоянні із загарбниками не залишають байдужими чесних людей усього світу, які голосно і однозначно засуджують божевільні дії Путіна. Це теж чимала підтримка країни в її найчорніші дні.

Прості люди об’єдналися проти безжального ворога

Я не пам’ятаю, коли в останній раз мене так зворушила хоробрість цілого народу, як єдиного цілого. Хіба що в 1989 році, коли впала Берлінська стіна і кілька країн звільнилися від Радянського Союзу. Це були колективні зусилля героїчних людей у всіх країнах колишнього Варшавського договору, які скористатися моментом, щоб відстояти свою незалежність.

Але українці – це інше. Це одна нація, яка, по суті, на самоті протистоїть переважаючим силам ворога. Чоловіки та жінки, прості громадяни об’єдналися проти безжального агресора, не даючи йому пощади, ні в чому не поступаючись, ризикуючи життям заради своїх сімей, своїх друзів, своїх будинків, своєї країни.

Поки живу, ніколи не забуду їхню хоробрість. Я думав, що знаю, що таке хоробрість. А потім я побачив Україну.

Перрі Перес

Санрайз, Флорида.

Мужність Зеленського заслуговує на захоплення

Замість того щоб рятуватися втечею, коли російські війська просуваються вперед, подібно капітану свого корабля, президент Володимир Зеленський героїчно і мужньо вирішив твердо стояти на боці свого народу і країни.

Його хоробрість перед лицем того, що могло бути його власною смертю, а також смертю його сім’ї, заслуговує на захоплення.

Удачі пану Зеленському і всій Україні.

Джоанн Лі Френк

Кліруотер, штат Флорида.

Україна дивує і надихає

Вторгнення Володимира Путіна в Україну захопило світову уяву набагато сильніше, ніж всі кризи. І не тільки через його об’єктивну серйозність або наш “підключений світ”. Думаю, пандемія активізувала нашу здатність уявляти глобальну катастрофу як реальну можливість.

Коли щось погане відбувається далеко, ми зазвичай дистанціюємося від нього. Але криза в Україні, що відбувається під час пандемії, схоже, прикувала до себе загальну увагу. Це лякає нас внутрішньо. Це змушує нас відчувати себе безсилими, вдаючись до обурення та солідарності.

Як ми можемо перевести нашу нову здатність уявляти катастрофу в готовність діяти? Як ми можемо змінити нашу державну політику та повсякденні звички, щоб запобігти іншим глобальним (і локальним) кризам?

Україна надихає нас діяти по-іншому. Україна навчила нас головному: розумінню, що ми – не кожен окремо, що ми – громадяни одного світу.

Соня Карденас, письменниця, професор політології, декан факультету та віцепрезидент з академічних питань Трініті-коледжу.

Гартфорд, штат Коннектикут.

Моя колега з Росії жорстоко розчарувалася в Путіні, за якого голосувала

Одна з моїх академічних колег в Росії ніколи не була в опозиції до Путіна. Вона мені зізнавалася, що навіть боїться лайкати пости проти війни, тому що це може вартувати їй роботи.

Але коли 24 лютого почалася війна, вона детально написала мені про те, що відчуває огиду до “жахливого, приголомшливого вторгнення в Україну”.

Вона не є частиною інтелектуальної або культурної еліти. Вона навіть голосувала за Путіна в 2000 і 2004 роках, тому що вважала тоді, що “він здатний вести Росію демократичним шляхом”.

Але тепер вона вражена тим, що Росія стала жорстоким агресором. Вона каже, що її почуття “поділяють тисячі”.

Девід С. Фоглсонг, письменник, професор історії в Рутгерському університеті

Прінстон, Нью-Джерсі.

Саме такий опір приведе до перемоги

Мужність народу України неймовірна. Вони готові померти за свою демократію і незалежність.

Я не знаю, чи виграють вони цю битву, але я знаю, що саме такий опір в кінцевому підсумку приведе до перемоги у війні проти диких диктатур.

Я сподіваюся, що ми в Сполучених Штатах зможемо проявити таку хоробрість, коли це буде потрібно, коли ми відчуємо загрозу нашій Конституції і демократичним принципам.

Я можу тільки сподіватися, що мужність українського народу надихне нас на захист того, що так дорого, – свободи, правди і верховенства права.

Сьюзан Шелтон

Фалмут, Массачусетс.

***

Українці поступаються росіянам в чисельності і озброєнні, але вони мужньо борються за свою країну щосили. Росія вторглася в Афганістан в 1979 році і через 10 довгих років зазнала поразки.

Удачі тим в Україні, хто любить свою країну і готовий померти, захищаючи її!

Брант Томас

Колд Спрінг, Нью-Йорк