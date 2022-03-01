ЄС схвалив якнайшвидше приєднання енергосистеми України до ENTSO-E

Європейський Союз підтримав якнайшвидшу інтеграцію України до об’єднаної мережі континентальної Європи (ENTSO-E). Це європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах.

Міністри енергетики ЄС схвалили приєднання енергетичної системи України до ENTSO-E на позачерговому засіданні Енергетичної Ради ЄС.

– Засідання засвідчило, що в ЄС чітко усвідомлюють необхідність протидії викликам, які несе збройна агресія Росії проти України, – написав очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко.

Галущенко зазначив, що технічні питання будуть вирішуватися у тісній координації з Європейською Комісією, державами-членами ЄС та іншими міжнародними партнерами. Водночас в Міністерстві енергетики уточнили, що технічно інтеграція з ENTSO-E триватиме до двох тижнів.

Інтеграція в європейську сітку допоможе Україні під час війни. Укренерго зможе стабільно підтримувати електропостачання військової інфраструктури, допомагаючи ЗСУ захищати Україну, а шпиталям – надавати медичну допомогу.

– Це дозволить уникнути гуманітарної та екологічної катастрофи та збереже електроенергію, воду та опалення в українських містах, – наголосили в Укренерго.

Приєднання енергетичної системи України до об’єднаної мережі континентальної Європи стане кроком до енергетичної незалежності України. А після війни Україна та ЄС зможуть спільно розвивати свій енергетичний сектор та підвищувати енергетичну безпеку європейських країн.

Генеральний директор НПЦ Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що над цим рішенням працювали шість років. За цей час у розвиток електричної інфраструктури інвестували понад €700 млн.

Джерело: Міністерство енергетики України, НЕК Укренерго