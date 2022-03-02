У всьому світі та Росії проходять масові антивоєнні протести. Люди виходять на вулиці, щоб сказати, що вони проти окупації України з боку РФ. Відомо, що з 24 лютого затримано близько 7 тис. осіб – їм загрожують кримінальні справи та штрафи.

Але протестувальники знайшли новий спосіб заявити про незгоду з Путіним — їм у цьому допомагають стіни будинків, огорожі та вивіски. Графіті, наклейки, швидкі малюнки — і хоча їх швидко зривають комунальні служби, деякі елементи протесту можуть провисіти більше доби. Незабаром у всіх великих містах Росії стіни самі будуть говорити Путіну про його криваві помилки.

Не лише народ Росії протестує проти війни, яку розв’язали в Україні – навіть зірки країни-агресора виступили проти спроб окупації. Максим Галкін, Іван Ургант, Ксенія Собчак – це лише мала частина знаменитостей, які не стали мовчати та підтримали Україну.

Зарубіжні артисти також підтримали нашої країни масовими скасуваннями концертів у Росії. Серед них – Іггі Поп та The Killers, Green Day, Imagine Dragons.

Фото: Meduza