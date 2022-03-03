Туреччина стане одним із гарантів безпеки для України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Ердоган впливатиме на процес узгодження гарантій безпеки для нашої країни.

Під час пресконференції він зазначив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган надає значну підтримку Україні та робить багато кроків для завершення війни.

– З президентом Ердоганом у нас потужні особисті стосунки. Дуже добрі і теплі. Він допомагає, не лише питання у дронах. Є багато питань, у яких Ердоган допоміг Україні. Я йому дуже вдячний. Він на політичному рівні робить багато кроків, щоби у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну, – сказав Зеленський.

Президент сподівається, що в майбутньому Туреччина стане одним із гарантів безпеки України і вплине на процес переговорів з РФ.

– Він один із тих гарантів безпеки для України, і він точно ним буде у цьому колі країн, які мають запровадити гарантії безпеки для України. Коли ми сядемо за стіл переговорів, я в це вірю, з президентом Росії, саме ці гарантії безпеки має отримати Україна. Я вірю, він впливатиме на цей процес, – додав президент України.