Їх повинен судити Бог, а не крематорій: Зеленський звернувся до матерів російських солдат

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками світових ЗМІ та звернувся до матерів загиблих росіян.

– Дуже хочеться, щоб російські матері, які відправили сюди цих хлопців, приїхали і забрали. Я б не хотів, щоб їхні тіла залишили в крематорії, і їхні матері навіть не будуть знати, за що, чому і де. Це неправильно, це не по-людськи. Бо Бог єдиний і навіть якщо тебе послали і ти вирішив вбивати людей, тебе судити повинен Бог, а не крематорій. Нехай вони приїжджають сюди і забирають своїх дітей, – сказав Зеленський.

Президент додав, що українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво.