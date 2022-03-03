ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ

Їх повинен судити Бог, а не крематорій: Зеленський звернувся до матерів російських солдат

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками світових ЗМІ та звернувся до матерів загиблих росіян.

– Дуже хочеться, щоб російські матері, які відправили сюди цих хлопців, приїхали і забрали. Я б не хотів, щоб їхні тіла залишили в крематорії, і їхні матері навіть не будуть знати, за що, чому і де. Це неправильно, це не по-людськи. Бо Бог єдиний і навіть якщо тебе послали і ти вирішив вбивати людей, тебе судити повинен Бог, а не крематорій. Нехай вони приїжджають сюди і забирають своїх дітей, – сказав Зеленський.

Президент додав, що українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво.

– Росіяни несуть крематорії для себе. Це жах. Я не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти геноциду та нацизму. Навіть українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво, – додав президент.

Читайте
Україні потрібні літаки для перемоги: Зеленський закликав світ допомогти

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка