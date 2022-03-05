G7 можуть домовитися про зменшення залежності від російського газу – глава МЗС Британії

Країни Великої сімки (G7) можуть ухвалити спільне рішення щодо зменшення залежності від газу РФ.

Про це 4 березня заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс. Про які саме обмеження йтиметься, вона не повідомила, однак окреслила єдину мету – працювати над санкціями, які змусять Путіна визнати свою поразку.

– Ми погоджуємося, що повинні з часом зменшувати залежність від російських енергоресурсів. Ми разом будемо підтримувати Україну, підривати економіку Росії санкціями і працювати над тим, щоби Путін програв.

До Великої сімки (G7) входять такі країни, як США, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Японія і Канада.

Колись цей міжнародний форум носив назву Велика вісімка, і восьмою країною формально вважалася Росія. Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росія була виключена зі списку G8.