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Факти / Світ

Залишилося не більше шести БТГр: Росія ввела в Україну більшість наступального угрупування

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Підбитий російський танк

Російська армія використала майже весь потенціал, створений для війни в Україні. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Зі 117 укомплектованих та споряджених БТГр залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, що призначався для наступальної операції в Україні.

Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока проводячи демонстраційні дії з метою відтягування частини сил українських захисників на зазначений напрямок.

У Генштабі додали, що наразі противником проводиться поповнення запасів. Протягом дня ворог не досяг суттєвих успіхів у просуванні вперед та зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій.

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Фото: Міноборони

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