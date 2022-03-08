Канада розглядає запровадження безвізу для українських біженців

Канада може запровадити безвізовий режим для біженців з Україні. Кілька днів тому Профільний канадський комітет з питань міграції ухвалив рішення для скасування віз для українських біженців. Проте остаточне рішення має бути ухвалене в Парламенті.

Наразі тривають консультації з урядом та міграційною службою щодо механізмів чіткої реалізації.

Про це повідомляє тимчасово повірений України в Канаді Андрій Буквич.

Канадський уряд поки не схвалив позитивного рішення, проте в найближчі тижні з’явиться інформації стосовно цього питання.

Міністр з питань еміграції Шон Фрейзер доповів Парламенту про кількість додаткових ресурсів, кинутих на українських напрямок, аби ті громадяни, які вже мають канадську візу або ті, хто живе в Канаді та хоче забрати рідних до себе, могли це зробити.

Ці рішення поки обговорюються.

Більше того, Канада активно долучається до економічного тиску на країну-агресора. Разом зі своїми європейськими партнерами готує санкції проти транспортних російських компаній, суден та розміщення в партах кораблів РФ.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 лютого, підписав указ про запровадження безвізового режиму для іноземних добровольців, які хочуть допомогти захистити Україну від російських загарбників.