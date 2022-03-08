США можуть відмовитись від російських енергоносіїв цього тижня – CNN

Лідер великих розмірів у Палаті представників США заявив, що закон про заборону імпорту енергоносіїв з Росії може бути прийнятий на цьому тижні.

Лідер більшості в Палаті представників Стені Хойер сьогодні з’явився на зборах лідерів демократів у Палаті представників.

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На питання CNN, коли може бути прийнятий закон про заборону імпорту енергоресурсів з Росії, він відповів: “На цьому тижні”.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час спільної прес-конференції з прем’єрами Нідерландів та Канади заявив, що країни ЄС не можуть припинити потребу російського газу та нафти.