Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ

Чехія хоче заборонити використання символу Z, прирівнявши його до нацистської свастики

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Чехія хоче заборонити використання символу Z, прирівнявши його до нацистської свастики

У Чехії обговорюють про заборону використання символу Z, прирівнявши його до нацистської свастики.

Про це повідомляє місцеве видання Seznam Zprávy.

Чехи занепокоєні, оскільки символ Z став почав з’являтися на чеських вулицях і соцмережах.

Цей символ використовують російські окупанти для підтримки війни в Україні. Рашисти малюють його на своїй військовій техніці, зокрема БТР, танках та літаках.

Тому чехи вже розмірковують над тим, щоб прирівняти використання Z-символу до нацистської свастики.

Таким чином, його використання в Чеській Республіці може переслідуватися за законом. Можливі санкції підтвердили в поліції і в Міністерстві внутрішніх справ країни.

– Органи, що ведуть кримінальні справи, переслідують не самі символи або букви, а конкретні дії і наміри, — розповідає представник чеського МВС Гана Мала.

Використання символу Z може означати схвалення війни, що є злочином проти миру, зазначають у Міністерстві.

Читайте
Деморалізація Кремля та промахи російських військ: що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка