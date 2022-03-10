Чехія хоче заборонити використання символу Z, прирівнявши його до нацистської свастики

У Чехії обговорюють про заборону використання символу Z, прирівнявши його до нацистської свастики.

Про це повідомляє місцеве видання Seznam Zprávy.

Чехи занепокоєні, оскільки символ Z став почав з’являтися на чеських вулицях і соцмережах.

Цей символ використовують російські окупанти для підтримки війни в Україні. Рашисти малюють його на своїй військовій техніці, зокрема БТР, танках та літаках.

Тому чехи вже розмірковують над тим, щоб прирівняти використання Z-символу до нацистської свастики.

Таким чином, його використання в Чеській Республіці може переслідуватися за законом. Можливі санкції підтвердили в поліції і в Міністерстві внутрішніх справ країни.

– Органи, що ведуть кримінальні справи, переслідують не самі символи або букви, а конкретні дії і наміри, — розповідає представник чеського МВС Гана Мала.

Використання символу Z може означати схвалення війни, що є злочином проти миру, зазначають у Міністерстві.