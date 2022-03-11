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Факти / Світ

Саміт ЄС схвалив декларацію про визнання перспективи членства України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Україна Євросоюз

Лідери Європейського Союзу вважають, що Україна належить до європейської сім’ї та визнають європейські прагнення та вибір, зроблені Україною, як це зазначено в Угоді про асоціацію.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Ради ЄС.

Так, 28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, президент України Володимир Зеленський подав заявку України на вступ до ЄС.

– Рада діяла швидко і запропонувала Європейській комісії надати свою думку щодо заявки України на вступ до ЄС згідно з відповідними положеннями договорів. В очікуванні цього і негайно лідери зобов’язалися ще більше зміцнювати зв’язки та поглиблювати партнерство з Україною, — йдеться у резолюції.

Лідери ЄС також наголосили, що неспровокована та невиправдана військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право та підриває європейську та глобальну безпеку.

– Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за це. Винні будуть притягнуті до відповідальності, зокрема за напади на цивільних осіб, – йдеться у документі.

Європейські лідери підтримали рішення прокурора Міжнародного кримінального суду щодо початку розслідування воєнних дій РФ та закликали до негайного забезпечення безпеки ядерних об’єктів України.

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ЄС вимагає від Росії негайно припинити військові дії та безвідмовно вивести свої війська та військову техніку з усієї території України.

Також глави європейських держав відзначили свою повну підтримку посилити тиск на Росію та Білорусь та забезпечити цілковите  виконання запроваджених санкцій.

Щодо війни в Україні, то ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку нашій країні.

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Варто зазначити, що держави-члени пропонують тимчасовий захист усім біженцям з України. У зв’язку з цим лідери ЄС закликали до виділення коштів шляхом якнайшвидшого прийняття пропозиції про дії Cohesion для біженців у Європі (CARE) та через ReactEU.

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Фото: Depositphotos

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