Головне, щоб ситуація в Україні не вийшла з-під контролю – посольство Китаю

Мета Китаю – зупинити війну, що виходить з-під контролю.

Про це повідомляє ВВС.

Відповідаючи на питання про повідомлення ЗМІ про те, що Росія просить Китай про військову допомогу, представник посольства Китаю заявив, що Пекін зосереджений на тому, щоб війна в Україні не вийшла з-під контролю.

Агентство Рейтер з посиланням на представника посольства Лю Пен’юя заявило, що ситуація в Україні дійсно викликає замішання.

– Зараз першочерговим завданням є запобігання ескалації напруженої ситуації або навіть її виходу з – під контролю, – сказав він.

Раніше в неділю ЗМІ повідомили, що офіційні особи США вважають, що Росія запросила у Китаю військові поставки, щоб допомогти у військових зусиллях, а також економічну підтримку.

У свою чергу Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на повідомлення ЗМІ про звернення Росії за допомогою до Китаю.

Подоляк зазначив, що на фоні вкрай провальної наземної операції в Україні репутація РФ просто нічого не варта.