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Факти / Світ

Внаслідок обстрілів острову Зміїний пошкоджено будівлі – супутникові знімки

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Внаслідок обстрілів острову Зміїний пошкоджено будівлі – супутникові знімки

Внаслідок нападу російських військ на острів Зміїний там пошкоджено деякі будівлі. Це чітко видно на супутниковому знімку українського острова.

Зображення, зроблене в неділю Maxar Technologies, є першим чітким виглядом острова з моменту його бомбардування російськими окупантами.

На зображенні видно, що деякі будівлі з червоним дахом у центрі острова були значно пошкоджені в результаті обстрілу острова Росією. Також на фото видніється російський корабель біля берега острова.

Корабель, що пришвартований біля острова, був ідентифікований Maxar як десантний класу Ropucha. Хоча частина острова покрита снігом, на знімку видно сліди ударних кратерів.

Острів Зміїний розташований в частині Чорного моря приблизно за 48 км від берега України.

Нагадуємо, вдень 24 лютого острів Зміїний почали обстрілювати два військові кораблі Чорноморського флоту РФ Москва та Василий Быков. Ввечері 24 лютого російські регулярні війська захопили острів Зміїний.

Фото: Maxar Technologies

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