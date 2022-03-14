Європа припустилася помилки, не надаючи Україні членства НАТО – правління Німеччини

Європа і НАТО припустилися помилки по відношенню з Україною, не даючи їй стати членом НАТО.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine.

– Для Європи, для НАТО, для Заходу було помилкою тримати відчинені двері для України і водночас казати: вам туди не можна. Це дратує. Україна відчувала себе у пастці між двома вогнями. З одного боку, її заохочують працювати у напрямку демократії та свободи і дивитися на Захід, з іншого боку, їй не дозволяли приєднатися, – зазначив Роберт Хабек.

Хабек також визнав, що у своїй позиції Європа була не послідовною стосовно України.

– Ми обіцяли захист від Росії, але не хотіли бачити Україну як партнера НАТО, ми засудили анексію Криму як порушення міжнародного права, але побудували Північний потік-2; ми хотіли, щоб Україна захищала себе – і, таким чином, безпеку Європи – але, будь ласка, не за допомогою нашої зброї, – заявив Хабек.

Роберт Хабек також зазначив, що теоретично, озираючись назад, можна було зробити багато моментів інакше, аби не допустити війну РФ проти України.

Стосовно закриття неба над Україною, міністр прямо заявив, що Німеччина робить все можливе, аби не стати учасником самої війни.