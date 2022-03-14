За два тижні Путін перекреслив 30 років економічного розвитку – Венді Шерман

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Венді Р. Шерман висловилась стосовно нападу на консульство США в Іраку, війни на території України та відносинах між Росією та Китаєм.

Про все це Венді Шерман розповіла в інтерв’ю Бретому Байєру зі ранкового телешоу Fox News Sunday.

Шерман висловилась про 12 балістичних ракет, випущених по консульству США в Іраку з Ірану, зазначивши, що це був дуже тривожний напад.

– Ми дуже раді, що наші об’єкти добре захищені, що ніхто не постраждав і не загинув. Але все це викликає велике занепокоєння. Я впевнена, що незабаром буде заява, а також заклики. Це був напад на суверенітет Іраку. Ми будемо уважно стежити за цим, – сказала Шерман.

Шерман додала, що дуже рада, що їх об’єкт добре захищені та ніхто не постраждав, головне для них – безпека американців.

Також Шерман задали запитання стосовно винуватці нападу. Департамент має докази проти іранців, але адміністрація Байдена не хоче публічно висувати звинувачення цим чоловікам, побоюючись, що це може зірвати їхнє прагнення до ядерної угоди з Іраном, яка зараз наближається до завершення у Відні.

– Так, це правда. Ми несемо відповідальність за захист американських громадян. Ми робимо це щодня, і це стосується всіх нинішніх і минулих американських чиновників, і це наш найвищий пріоритет, – висловилась Венді Шерман.

Брестом Байєр також згадав про нічні напади на західну Україну.

– Ця ситуація дуже трагічна для українського народу. Я думаю, що ми всі проводимо кожен день просто в жаху від страждань цього народу. Як розповідав ваш репортер, що був у містах де просто жахливо, особливо в Маріуполі. Там люди або помруть з голоду, або замерзнуть, або помруть, бо не мають ліків. Це справді жах.

Шерман зазначила, що зараз у них є дві цілі. Перша – підтримувати Україну всіма можливими способами. Дійсно, відколи адміністрація Байдена почала працювати, Україні виділили $1,2 млрд.

Друга – чинити величезний тиск на Володимира Путіна, щоб він спробував змінити свої плани, припинити цю війну, домогтися в першу чергу припинення вогню, отримати гуманітарні коридори і припинити це вторгнення.

– Цей тиск починає давати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності вести реальні серйозні переговори. Але мушу сказати, поки виявляється, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Треба всіма силами допомагати українцям.

На питання чи постраждали чи зміцнилися відносини Росії та Китаю в результаті цього вторгнення, Шерман відповіла, що це ще відкрите питання.

– Ми бачили, як Росія і Китай зблизилися, звичайно перед Олімпіадою, випустивши довгий маніфест про своє партнерство і про те, як вони збираються рухатися вперед разом. І в той же час ми бачили, що Китай досить обережно ставиться до вторгнення в суверенну країну. Китайська Народна Республіка часто заявляла, що суверенітет є ключовим, територіальна цілісність є ключовим, що країни повинні вирішувати своє політичне майбутнє. Ми згодні з цими принципами. Сподіваємося, що Китай так само робить, – каже Шерман.

Венді Шерман зазначила, що за два тижні Володимир Путін перекреслив 30 років економічного розвитку. Існував міжнародний порядок, який підтримали і Китай, і Росія, що допомогло – обидві країни розвивалися. Для Росії цього зараз немає.