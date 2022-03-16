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Факти / Світ

Мадридський Реал пожертвує €1 млн біженцям з України

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Реал Мадрид

Мадридський Реал пожертвує €1 млн переселенцям з України. Загалом приватний сектор УВКБ ООН вже виділив $200 млн.

Футбольний клуб Реал жертвує кошти в рамках кампанії Все з Україною, яка була запущена Фондом Реал Мадрид 5 березня, щоб допомогти задовольнити гуманітарні потреби біженців з Україні спільно з іншими міжнародними організаціями.

Як йдеться в повідомленні іспанського клубу, допомога буде направлена Червоному Хресту і УВКБ ООН, а також партнеру Фонду в Україні – громадської організації Епіцентр для дітей.

Цю допомогу направлять у Чернівці, Кривий Ріг, Одесу, Львівську, Київську, Дніпропетровську та Житомирську області.

Реал нагадав, що працює з організацією Епіцентр для дітей з 2018 року в семи соціально-спортивних школах у Тернополі, Ірпені, Хмельницькому та Києві. Зараз ця програма допомагає 800 дітям.

– Кампанія Все з Україною триватиме до тих пір, поки вона буде потрібна, аби забезпечити прямий канал пожертвувань, який допоможе задовольнити потреби людей Україні, так і в прикордонних країнах, а також прийняти біженців в Іспанії, – наголошується в повідомленні.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомило, що з 24 лютого понад 3 млн українців були змушені покинути країну. Більше ніж за два тижні компанії, фонди та благодійники внесли понад $200 млн для допомоги Україні.

Як приклад значних пожертвувань УВКБ ООН вказало Фонд IKEA, який виділив €20 млн.

У переліку щедрих компаній агентство також вказало XTX Markets, CTP, Fast Retailing, Akelius Foundation, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, The Schörling Foundation, BNP Paribas Foundation, INDITEX, Google.org, Volkswagen, Binance Charity, Novo Nordisk Foundation, HEARTLAND, Latter-day Saint Charities, Liberty Mutual Insurance, SONY, TikTok, Zegna, Generali та інші.

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Фото: Getty Images

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