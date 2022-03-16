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Факти / Світ

На допомогу біженцям з України: підлітки з Гарварда створили сайт для пошуку житла по всьому світу

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
студенти з Гарварду

Студенти-першокурсники Гарвардського університету Аві Шиффманн і Марко Бурштейн лише за три дні створили сайт Ukraine Take Shelte з інформацією на 12 мовах в поміч українським біженцям в пошуку тимчасового житла.

Повідомляється, що тільки за перший тиждень на ресурсі було розміщено понад 4 тис. потенційних хостів по всьому світу, в тому числі в США. І кількість пропозицій від людей, які виявляють бажання прихистити у себе українців, які рятуються від страшної війни, зростає.

– Що ми зробили, так це випустили надшвидку, урізану версію Airbnb, – розповів Аві Шиффманн.

Два роки тому, коли йому було 17 років, він розробив веб-сайт для відстеження поширення коронавірусу по всьому світу. Сайт був настільки добре прийнятий, що в 2020 році хлопця удостоїли престижної премії Webby Person of the Year.

Аві зізнається, що після участі в демонстрації протесту проти вторгнення Росії в Україну, він почав думати, як реально допомогти країні, що стікає кров’ю. Йому хотілося зробити щось таке, що мало б миттєвий ефект.

І тоді йому в голову прийшла ідея зробити сайт для українських біженців, яким потрібне житло.

Він звернувся за допомогою до людей, які розмовляють іншими мовами, щоб перекласти веб-сайт українською, російською, польською, чеською та румунською мовами.

Потім написав своєму однокурснику по Гарварду Марко Бурштейну, 18-річному генію комп’ютерного кодування, і попросив про допомогу.

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Хлопці майже безупинно листувалася і спілкувалася по FaceTime, щоб створити веб-сайт, на якому було б легко орієнтуватися людям, що пропонують допомогу, і тим, хто її потребує.

У підсумку сайт Ukraine Take Shelter був запущений 3 березня 2022 року.

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Джерело: The Washington Post

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