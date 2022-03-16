Небо над Україною точно не закриють, але нададуть допомогу – посол США

Посол США при НАТО Джуліанн Сміт заявила, що питання закриття неба над Україною не розглядається та не є на порядку денному.

Про це посол заявила під час телефонної міжнародної прес-конференції, повідомляють в ефірі телемарафону.

– Зараз це не навіть не є предметом для дискусії, – сказала Сміт про закриття неба над Україною.

Джуліанн Сміт пояснила це тим, що ані Брюсель, ні Вашингтон не хочуть розростання війни між Росією та Україною. Посол зазначила, якщо в закритому небі доведеться збивати ворожий літак, це може перерости у Третю світову війну.

– Запровадження безпілотної зони над Україною зараз не обговорюється. Це не те, чого шукає зараз Альянс. Наша спільна мета – закінчити цю війну, примусити Росію покинути Україну, зупинити атаки на українських військових та цивільних. Але ми не хочемо розширювати цей конфлікт, не хочемо, щоб він розростався. З нашого погляду, якщо ми розглянемо можливість впровадження безпілотної зони, то це рішення поведе нас у хибному напрямку, – сказала посол.

Посол також згадала про передачу польських літаків Україні та зазначила, що це питання теж зняли з розгляду.

Нагадуємо, раніше США та Польща домовились про передачу старих польських літаків Україні, натомість США мали б передати Польщі нові.

Проте Сміт зазначила, що цей варіант і так не спрацювала би. Посол пояснила це так: надсучасних американських літак і так не вистачає і є проблеми з логістикою, передачею цих літаків Україні.

Натомість США обирає іншу стратегію – максимальна військова, фінансова та гуманітарна допомога Україні.