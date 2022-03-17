Співробітники Пентагону вважають, що велика кількість загиблих у війні в Україні російських солдатів, яка продовжує зростати, може зруйнувати бажання продовжувати бойові дії.

Про це інформує видання The New York Times із посиланням на дані розвідки та американських офіційних осіб.

Так, згідно з “консервативними оцінками” американської розвідки, за менш ніж три тижні повномасштабних бойових дій в Україні загинули понад 7 тис. російських військових, а від 14 до 21 тис. отримали поранення.

Для порівняння: така кількість загиблих – це більше, ніж загальна чисельність американських військовослужбовців, котрі загинули протягом 20 років в Іраку та Афганістані.

При цьому джерела видання наголосили, що їхні дані щодо загиблих російських загарбників можуть бути неточними. Загалом же, за даними видання, з боку РФ у війні в Україні задіяні понад 150 тис. військовослужбовців.

За словами американських офіційних осіб, приголомшлива кількість убитих за три тижні боїв безпосередньо впливає на боєздатність російських підрозділів, включно з танковими з’єднаннями.

Як зазначається в публікації, в адміністрації президента США Джо Байдена щодня ознайомлюються зі звітами розвідки щодо війни в Україні. В одному з цих звітів йшлося про низький моральний дух у військах РФ.

– Чиновники Пентагону кажуть, що велика кількість загиблих на війні, що продовжує зростати, може зруйнувати волю до продовження бойових дій… В одному нещодавньому звіті основна увага приділялася низькому моральному духу серед російських військовослужбовців. У ньому описувалося, що солдати просто паркують свої транспортні засоби та йдуть у ліс, – пише видання.

Як уточнили в коментарі виданню чиновники Пентагону, 10-відсотковий рівень втрат (включно з убитими та пораненими) для одного підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.

– Подібні втрати впливають на бойовий дух і згуртованість підрозділів, особливо тому, що ці солдати не розуміють, за що вони воюють, – наголосила в коментарі виданню Евелін Фаркаш, високопоставлений представник Пентагону часів президентства Барака Обами.

У публікації зазначається, що оскільки російські сухопутні війська дезорганізовані, Кремль віддав наказ атакувати українські міста, житлові будинки, лікарні та школи.

За словами офіційних осіб Пентагону, такі бомбардування спрямовані на “маскування” неефективні дії російських військ на землі.

Видання нагадує, що під час повномасштабної війни в Україні загинули російські генерали. За інформацією західних офіційних осіб, до України в рамках військових дій прибули близько 20 російських генералів, ймовірно, щоб підняти бойовий дух військ РФ.

Два американські військові чиновники повідомили виданню, що багато російських генералів розмовляють за допомогою незахищеного зв’язку. За їхніми словами, принаймні в одному випадку українські військові перехопили дзвінок генерала, визначили його геолокацію та атакували її, ліквідувавши самого генерала та його штаб.

Нещодавно в Службі безпеки України поінформували, що серед військових РФ дезертирство стає масовим. Російські загарбники біжать із війська вже дорогою в Україну.

Згідно з останньою інформацією Генштабу ЗСУ, з 24 лютого армія РФ орієнтовно втратила майже 14 тис. військових. Крім того, Збройні сили України знищили 444 ворожі танки, 1 435 бойових броньованих машин, 201 артилерійську систему та іншу техніку.