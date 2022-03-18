Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити вогонь в Україні.

Як повідомляє пресслужба федерального уряду Німеччини, розмова тривала майже годину та практично повністю стосувалася теми російсько-української війни і зусиль щодо її припинення.

Зі свого боку Олаф Шольц закликав російського президента, щоб той якомога швидше дав вказівку припинити вогонь задля покращення гуманітарної ситуації та досягнення прогресу в пошуку дипломатичних рішень ситуації.

Водночас Путін поскаржився Шольцу, що це начебто Київ “затягує переговорний процес, висуваючи нові нереалістичні пропозиції”.

Україна провела вже кілька раундів переговорів з Росією задля припинення війни. Однак член української делегації, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що модель нейтралітету нашої країни, якого так домагається РФ, може бути лише українською.

Це означає, що Україні потрібні абсолютні гарантії безпеки, які передбачають, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу, як сьогодні, а беруть активну участь на боці України та офіційно забезпечують негайне постачання нам необхідного обсягу зброї.

Ще один момент передбачає те, що Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов’язково буде закрите.

Джерело: Федеральний уряд Німеччини