З початку війни з України виїхали понад 3 млн українців. Зокрема, з 24 лютого кордон з Польщею перетнули понад 1,8 млн українців, з Румунією – близько 500 тис., Молдовою – майже 350 тис., Угорщиною – близько 300 тис., Словаччиною – майже 221 тис.

На території іноземної держави наші люди стикаються з низкою питань, які потребують вирішення, зокрема:

отримання притулку;

оформлення статусу біженця;

забезпечення житлом, продуктами харчування, одягом, лікарськими засобами тощо;

оформлення віз в інші країни світу;

перетину кордону з метою виїзду в інші країни;

зняття з транспортних засобів державних реєстраційних номерів;

працевлаштування;

отримання медичної допомоги;

влаштування дітей до навчальних закладів.

З метою допомоги у вирішенні цих та інших проблем місцевою владою країн-членів ЄС створені спеціальні гарячі телефонні лінії та гуманітарні центри. Детальна інформація з цього приводу розміщена в роз’ясненнях дипломатичних установ України на онлайн-карті та офіційних сторінках у Facebook.

Що таке тимчасовий захист

Крім відомого всім статусу біженця актуальний ще один інструмент – тимчасовий захист.

Тимчасовий захист не означає отримання статусу біженця. Хоча особи, які отримали тимчасовий захист в ЄС, можуть у будь-який час подати заявку на отримання статусу біженця.

Термін дії тимчасового захисту – один рік. Цей термін період може бути автоматично продовжений на наступний рік в залежності від ситуації в Україні.

Права осіб, які користуються тимчасовим захистом:

посвідка на проживання на період тимчасового захисту;

доступ до роботи (вимоги очікування 6 місяців на відміну від отримання статусу біженця в цьому випадку немає);

доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатися в навчальних закладах на рівні громадян країни перебування;

забезпечення житлом (заселення в центр або надання коштів для проживання);

доступ до соціального забезпечення;

доступ до медичного обслуговування;

право на відповідну інформацію про тимчасовий захист;

можливість отримати статус біженця в майбутньому

можливість повернутися в країну громадянства в будь-який момент.

Щоб скористатися статусом тимчасового захисту, потрібно звернутися за дозволом на проживання до відповідних органів влади країни. Там переміщеним українцям повинні видати документ, який пояснює зрозумілою їм мовою їх статус і права.

Звертаємо увагу, що статус біженця та статус особи під тимчасовим захистом суттєво відрізняються (у строках прийняття рішення про надання статусу, свободі вибору місця проживання, можливостях пересування, обсязі допомоги тощо).

Закордонні дипломатичні установи України оприлюднили контактну інформацію, а також посилання на відповідні першоджерела (зокрема, в українському перекладі) на інтерактивній карті та на сторінках посольств/консульств у Facebook.

Джерело: Комітет ВР з прав людини