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У Нью-Йорку вкрали 400 бронежилетів для українських медиків та волонтерів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Нью-Йорку вкрали 400 бронежилетів для українських медиків та волонтерів

Уночі в Нью-Йорку з будівлі некомерційної організації на Мангеттені винесли близько 400 вживаних куленепробивних жилетів, які призначалися для виправлення до України.

Про це повідомляє телеканал NBC New York.

Камери спостереження із сусідньої крамниці зафіксували, як до будівлі під’їжджають три фургони, а чоловіки в капюшонах переносять у них коробки з бронежилетами.

Бронежилети призначалися для медичних та гуманітарних працівників та волонтерів в Україні.

Поліція повідомляє, що жилети, які подарували місцеві правоохоронні органи, винесли з офісів Українського комітету Конгресу Америки та Української національної жіночої ліги Америки за адресою 203 Second Ave. у Мангеттені.

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Фото: Getty Images

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