У суботу, 19 березня, на польсько-білоруському кордоні активісти поновили блокаду фур, які їдуть з Європи до Білорусі та РФ.

Згідно з анонсом, блокада відбувається під гаслом: Ні торгівлі з Росією! Вона повинна тривати упродовж не менш ніж двох днів – 19-20 березня.

Блокада російських та білоруських вантажних автомобілів відбувається біля пункту пропуску Кукурикі–Козловичі на кордоні Польщі та Білорусі.

Мета блокади – привернути увагу до неприпустимості торгівлі між Євросоюзом та РФ під час повномасштабної війни в Україні, коли російські війська бомбардують українські міста та вбивають мирних жителів.

– Ми вимагаємо негайного припинення торгівлі ЄС з Росією! Кожен товар, кожне євро, яке сьогодні підтримує російську економіку, вбиває українців. Ми можемо зупинити це! Закликаємо приєднатися до протесту усіх поляків, лідерів думок та неурядові організації, – наголошується в анонсі блокади.

Співорганізаторами акції вказані громадські організації та об’єднання, зокрема, Євромайдан-Варшава, Український світ, Українці в Польщі та інші. Ініціатори організувала автобуси з Варшави для тих, хто хоче взяти участь в блокаді.

Як поінформувала одна з організаторок акції Наталка Панченко, сьогодні учасників блокади значно більше, ніж було попереднього разу. Окрім українців, до акції долучилися також поляки та білоруси.

Днями Панченко розповідала, що попереднього разу блокаду вдалося втримати протягом трьох днів. За цей час утворилася черга з вантажівок довжиною понад 40 км. Проте згодом польська поліція відтіснила усіх протестувальників убік і почала пропускати фури.

Цього разу, за словами Панченко, активісти взяли офіційний дозвіл на проведення акції, а тому поліція не має права втручатися.

За інформацією ще одного учасника акції Євгена Клімакіна, якщо минулого тижня фури блокували кілька десятків людей, то сьогодні — кількасот. За його оцінками, черга з фур уже складає кілька десятків кілометрів.

Водночас медіаекспертка Інституту Масової Інформації (ІМІ) Ірина Земляна повідомила, що станом на 16.30 активісти пропустили лише три фури з тваринами, блокада інших триває.

– Це наша принципова позиція пропускати фури з тваринами. Більше фури не їдуть ніякі… Фур ми не бачимо, адже поліція зробила між нами буферну зону в кілька кілометрів для того, щоб уникнути сутичок. У лісах сховано багато поліцейських автозаків. Черга фур складає понад 30 км, – розповіла вона.

Як відомо, минулого тижня декілька десятків людей заблокували рух вантажівок з російськими та білоруськими реєстраційними номерами, які виїжджали з Польщі. Унаслідок цього утворилася багатокілометрова черга з вантажівок, які, попри санкції, намагалися провезти до країни-агресорки європейські товари.

За інформацією депутата польського Сейму Міхала Щерби, від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, з 24 лютого, й станом на 8 березня близько 22,6 тис. вантажівок в’їхало з Польщі до Білорусі.

Сьогодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію до подальших санкцій та повного блокування торгівлі з РФ.

Джерело: Наталка Панченко, Żenia Klimakin, Ірина Земляна, Inna Parfeniuk, Michał Szczerba

Фото: Наталка Панченко