Прем’єр-міністр Великої Британії 2007-2010 років Гордон Браун та сер Джон Мейджор, який очолював британський уряд з 1990 по 1997 рік, хочуть, щоб створили новий Міжнародний трибунал для розслідування дій Володимира Путіна в Україні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Колишні прем’єр-міністри Британії входять до числа 140 учених, юристів і політиків, які підписали петицію, що закликає до створення правової системи на зразок Нюрнберзького процесу над нацистськими військовими злочинцями після Другої світової війни.

Міжнародний кримінальний суд уже проводить розслідування стосовно Путіна за підозрою у військових злочинах в Україні. Але деякі політики та експерти стверджують, що можливості цього суду обмежені.

Так, Міжнародний кримінальний суд не може розглядати злочин без відповідного подання від Ради Безпеки ООН, на яке Росія може накласти вето.

Колишній прем’єр-міністр від лейбористської партії Гордон Браун сказав, що після падіння Берлінської стіни всі гадали, що демократія та верховенство закону переможуть, але Путін “знайшов цьому заміну застосуванням сили”.

За словами Брауна, може статися так, що російська агресія пошириться на інші країни. Він також підтвердив, що вважає російського президента воєнним злочинцем.

Нюрнберзький процес — міжнародний суд над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Проходив у місті Нюрнберг з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року у Міжнародному військовому трибуналі.

Тоді на лаві підсудних опинилися Герман Герінг – головнокомандувач військово-повітряними силами Німеччини, Йоахім фон Ріббентроп – міністр іноземних справ нацистської Німеччини, Ганс Франк – голова окупованої Польщі, Вільгельм Фрік – міністр внутрішніх справ Рейху та інші.