РФ може використовувати переговори з Україною для перегрупування військ – МЗС Британії

Росія може використовувати мирні переговори з Україною як можливість для перегрупування своїх сил і військ.

Таку думку висловила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс. За її словами, переговори є “димовою завісою”, тому вона скептично ставиться до цілей Кремля.

– Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не буде бомбардувати мирних жителів без розбору в той же день. Те, що ми бачили, — це спроба створити простір для перегрупування росіян. Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу, – заявила вона.

Водночас заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна у переговорах із представниками РФ відстоює інтереси країни до кожної коми. За його словами, компромісу тут бути не може.

Так, Сибіга нагадав, що представники української делегації виступають за гарантії безпеки, виведення російських військ та припинення вогню, а також територіальну цілісність та суверенітет України.

Він уточнив, що Україні потрібні чіткі та надійні гарантії безпеки від ключових партнерів та союзників.

Джерело: The Times