Військовий літак США зник під час навчання НАТО

Американський військовий літак, який брав участь у навчаннях НАТО в Норвегії, потрапив в аварію, і, за даними Корпусу морської піхоти США, наразі проводиться пошуково-рятувальна операція.

Літак MV-22B Osprey приписаний до 2-го експедиційного корпусу морської піхоти США (MEF) у Норвегії.

Літак брав участь у навчаннях Cold Response 2022. В даний час норвезька цивільна влада очолює пошуково-рятувальні роботи. Хоча характер військової служби за своєю суттю небезпечний, безпека морських піхотинців, моряків, союзників та партнерів є головним пріоритетом, як то кажуть у заяві Корпусу

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– Ми можемо підтвердити, що стався інцидент за участю літака морської піхоти MV-22B Osprey. Під час інциденту літак проводив тренування в Норвегії в рамках навчань COLD RESPONSE 22. Причину інциденту розслідують, – окремо заявив майор Джим Стенгер.

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Фото: boeing.com